LIVE Camila Giorgi-Rus | WTA Roma 2023 in DIRETTA | l’azzurra debutta contro la qualificata olandese

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del match trae Arantxa Rus, valido per il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Sono quattro e in perfetta parità i precedenti tra le due giocatrici, con l’che ha vinto i primi due match disputati nel lontano 2009 mentreè riuscita ad imporsi nelle ultime due occasioni, una di queste molto recentemente a Indian Wells con un doppio 6-3. In palio un posto al secondo turnola testa di serie n.15 Alexandrova.ritorna in campo dopo il ritiro forzato nel corso del primo match di tabellone a Madrid ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Camila Giorgi e Arantxa Rus, valido per il primo turno degli Internazionali ...La diretta testuale del sorteggio del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia 2023, alle ore 19:00 al Parco del Colle Oppio, con vista sul Colosseo.