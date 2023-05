LIVE Camila Giorgi-Rus | WTA Roma 2023 in DIRETTA | Fognini avanti di un set con Murray | a seguire in campo l’azzurra!

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 Uno splendido Fabioha portato a casa un lunghissimo primo parziale contro il britannico per 6-4. Alla fine di questo match scenderanno ine Rus! 19:10 E’ appena iniziato il primo match della sessione serale a, dove la pioggia dopo il ritardo iniziale non ha compromesso il regolare svolgimento del programma. Al termine di unda amarcord, ma comunque non prima delle 20.30, sarà finalmente il momento di! 13.05 Iniziati i match su tutti i campi aattorno alle 12.35. 12.10 A causa della pioggia il programma ainizierà non prima delle 12.30. Buongiorno amici di OA Sport e ...

Passando al tabellone femminile nella giornata di mercoledì 10 maggio scenderà in campo... Il match sarà dal campo centrale dalle ore 13. Seguono le partite delle tenniste Lucia Bronzetti ... Giorgi se la vedrà contro Arantxa Rus nel primo turno degli Internazionali d'Italia 2023 , ... SEGUI LA DIRETTA PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Rus scenderanno in

LIVE Camila Giorgi-Rus, WTA Roma 2023 in DIRETTA: l'azzurra in campo nell'ultimo match di giornata OA Sport

