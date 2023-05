LIVE Camila Giorgi-Rus 4-6 2-1 | WTA Roma 2023 in DIRETTA | si seguono i servizi in questo inizio di secondo set

(Di mercoledì 10 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Quinto ACE del match per la n.107 del mondo. 15-15 ACE Rus. 0-15 ECCEZIONALE ROVESCIO STRETTO INCROCIATO DI! 2-1 Game! Fondamentale turno dio tenuto dall’azzurra, che completa il lavoro grazie ad un’ottima prima palla. AD-40 Ritmi elevatissimi e scambio durissimo, alla fine la prima a mollare è l’olandese, che spedisce in corridoio il suo dritto. 40-40 Molto pesante e profonda con i suoi colpi Rus, non riesce a prepararsi in tempo l’italiana. AD-40 Vantaggio interno, nonostante un brivido sullo smash conclusivo. 40-40annulla egregiamente la palla break comandando lo scambio buttando fuori dal campo l’avversaria e chiudendo con il dritto incrociato a campo aperto. 30-40 Palla break Rus! L’olandese fa fare il ...

...Passando al tabellone femminile nella giornata di mercoledì 10 maggio scenderà in campo... Il match saràdal campo centrale dalle ore 13. Seguono le partite delle tenniste Lucia Bronzetti ...Giorgi se la vedrà contro Arantxa Rus nel primo turno degli Internazionali d'Italia 2023 , ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Giorgi e Rus scenderanno in ......Joseph Quinn - Stranger Things - VINCITORE Rachel Sennott - Bodies Bodies Bodies Best Duo... The Movie Best Musical Moment Big Boys - Saturday NightBody - She - Hulk: Attorney at Law Come ...

LIVE Camila Giorgi-Rus, WTA Roma 2023 in DIRETTA: l'azzurra in campo nell'ultimo match di giornata OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Iniziati i match su tutti i campi a Roma attorno alle 12.35. 12.10 A causa della pioggia il programma a Roma inizierà non prima delle 12.30. Buongiorno ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 15.26 La prossima avversaria di Pavly ...