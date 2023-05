Lite per affitti non pagati | un morto a Palermo

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - Un uomo e' stato portato in caserma per l'omicidio del pregiudicato trentadueenne Aleandro Guadagna commesso oggi a, nel quartiere Boccadifalco. Si tratterebbe del padrone di casa della vittima. Ci sarebbero stati, infatti, frequenti liti tra i due nei giorni scorsi a causa di alcuninon. Ad indagare i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale che, da subito, si sono messi sulle tracce dell'omicida. Proprio i frequenti scontri hanno portato le indagini a concentrarsi sul locatore della vittima. Gli accertamenti degli investigatori sono tuttora in corso, spiegano, confermando che l'uomo e' stato condotto in caserma. Questa mattina i militari non lo hanno trovato in casa dove però avrebbero trovato un appunto in cui l'uomo avrebbe scritto ai familiari che stava andando a discutere la ...