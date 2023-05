L’Italia non è un Paese per l’eolico | ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 maggio 2023) In questi giorni si sta discutendo in modo molto attivo della trasformazione del Mare del Nord in una grande centrale elettrica eolica europea. L’obiettivo è quello di combinare la generazione di idrogeno e la cattura di carbonio. I capi di Stato e di governo di nove Paesi europei, tra cui Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Irlanda, Norvegia e Regno Unito, si sono recentemente incontrati nella città belga di Ostenda per partecipare alla seconda edizione del Summit del Mare del Nord. Hanno partecipato al vertice anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Commissario europeo per l’Energia Kadri Simson. L’obiettivo è stato quello di impegnarsi a sviluppare una capacità eolica offshore complessiva di 120 GW nel Mare del Nord entro il 2030, mentre l’obiettivo per il 2050 è fissato a 300 GW, rispetto ai 25 GW attualmente installati. ...