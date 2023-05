Life Ursus | come ristabilire l' equilibrio tra uomo e orso in Trentino?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Do il via a questo mio blog con un argomento che da settimane sta infervorando gli animi di tutta Italia e che, per ragioni geografiche, mi tocca da vicino. Già, perché io sono trentina ed in questi giorni della mia provincia si continua a parlare a causa dell'orsa Gaia-JJ4 che ha assalito e ucciso Andrea Papi, un ragazzo di ventisei anni che era andato a correre vicino a casa sua. Specifico “vicino a casa sua”, perché Andrea non si era addentrato nel bosco invadendo il territorio dell', ma correva su di un sentiero forestale nei pressi di casa, a Caldes, in Val di Sole. Bisogna comprendere che molti dei nostri paesi sono circondati dai boschi e sono lì da sempre; non serve addentrarsi nel bosco, perché già ci si trova quando si esce dalla porta di casa. Una persona che vive in città e porta i figli al parco deve immaginare che inquel ...