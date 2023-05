Licia Troisi | Se gli si chiedono prodotti in serie | anche gli artisti saranno rimpiazzati dall’intelligenza artificiale

... Cristiana Capotondi, Manlio Castagna, Paolo Cognetti, Alessandro D'Avenia, Giacomo Poretti,. Chi è coinvolto Promosso dall'Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) dell'...Il racconto del viaggio è partito da Zerocalcare a Roma, è proseguito cona Grottaferrata, Niccolò Fabi a Cesena, Marta Zura - Puntaroni a Padova, Sara Segantin a Verona, e ora ...Per la penultima giornata di Macerata Racconta, quella di domani 6 maggio, arrivano in città l'autrice Gabriella Genisi e la scrittrice. L'autrice e creatrice del ...

Licia Troisi: "Se gli si chiedono prodotti in serie, anche gli artisti saranno rimpiazzati dall’intelligenza … L'HuffPost

Intervista con Licia Troisi, astrofisica e romanziera, sullo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. “Esiste un problema di omogeneizzazione dei contenuti, ...Alle 18:30 invece, presso il teatro della Filarmonica, Troisi sarà introdotta da Lucia Tancredi con la partecipazione di Edilio Venanzoni. “Che mondo sarebbe senza mostri Meno pauroso, forse, ma cert ...