Liceo ‘Virgilio’ | il libro degli studenti che risveglia le coscienze FOTO

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUna catalogazione dei Monumenti ai Caduti presenti nel Sannio. Questa l’opera portata a termine dalla classe V/A dell’indirizzo Architettura e Ambiente delArtistico Virgilio di Benevento. Il lavoro, svolto in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), è stato presentato questa mattina nell’Aula Magna dell’istituto di via Tiengo in un conferenza moderata da Rofina Crafa, referente dell’associazione: “C’è un Monumento ai Caduti in ogni centro abitato della provincia, ma spesso si tratta di un’opera ‘invisibile’, trascurata, che non catalizza l’attenzione e non ci spinge a interrogarci”, sottolinea la referente dell’ANVCG, che ha collaborato con glialla realizzazione del progetto. Il, di circa cento pagine, è una sorta di mappa che orienta il lettore ...