Licenze Uefa per la stagione 2023-24 a 17 club | anche la Fiorentina con lo stadio Franchi Empoli escluso

La Commissione di primo grado delle, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della Licenzaper la stagione sportiva 2023/2024, visti il Manuale delle(Edizione 2022) ...La Commissione di primo grado delle, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della Licenzaper la stagione sportiva 2023/2024, visti il Manuale delle- Edizione 2022 ...Commenta per primo La Figc ha comunicato di aver rilasciato leper la stagione 2023/24 a 17 squadre di Serie A e una di Serie B : c'è la Juventus , fuori dall'elenco Lecce , Salernitana e Sampdoria . IL COMUNICATO - La Commissione di primo grado ...

RILASCIATE LE LICENZE UEFA PER 25 SQUADRE - Sportmediaset Sport Mediaset

Lo stadio Maradona ha ricevuto l'ok da parte della UEFA per ospitare le manifestazioni internazionali nella prossima stagione.Niente licenze UEFA, almeno per il momento, per Empoli, Lecce e Sampdoria in Serie A, una sola concessa (Parma) in B, poi ben sette sono state rilasciate ...