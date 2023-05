Licenza Uefa della FIGC per il 2023 24 | c’è l’Inter | anche femminile

(Di mercoledì 10 maggio 2023)riceve laper la stagione/24. Non solo la squadra maschile (vedi articolo). MaWomen. A renderlo noto la stessatramite un comunicato ufficiale. Escluse dall’elenco al momento Empoli, Lecce e Sampdoria.? La Commissione di primo grado delle Licenze, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascioper la stagione sportiva/2024, visti il Manuale delle Licenze-Edizione 2022 e il Manuale delle licenzeWomen’s Champions League-Edizione 2022, preso atto delle relazioni degli ...

La Commissione di primo grado delle Licenze, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio dellaper la stagione sportiva 2023/2024, visti il Manuale delle Licenze(Edizione 2022) e il Manuale delle LicenzeWomen's Champions League (Edizione 2022), preso atto delle ...IL COMUNICATO - La Commissione di primo grado delle Licenze, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio dellaper la stagione sportiva 2023/2024, ...... oltre a contenuti indisponibili in oltre 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera dellaChampions League, oltre ...

La FIGC rilascia la Licenza Uefa a 17 club di Serie A per il 2023/24 Calcio e Finanza

La Commissione di primo grado delle Licenze Uefa, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della Licenza Uefa ...La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, visti il Manuale ...