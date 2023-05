L’ex schiava sessuale Lee Yong-soo | “Non ho più tempo | aspetto le scuse da 30 anni”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Trent’fa ha reso pubblica la sua tremenda storia di rapimento, stupro e prostituzione forzata da parte dell’esercito giapponese in Corea del Sud durante la guerra. Da quel momento non ha mai più taciuto, ma ha portato il suo terribile racconto in giro per il mondo. Oggi però, ormai molto anziana, Lee-soo teme di non avere piùper chiudere la sua vicenda. Alla veneranda età di 93l’attivista dà il volto a un gruppo sempre più esiguo di sopravvissuti alla schiavitùin Corea del Sud, che dall’inizio degliNovanta chiede al governo giapponese di ammettere la propria colpa e di presentareesplicite e inequivocabili. La corsa contro ildi Lee-soo Lee-soo è una delle ...