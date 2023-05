L’ex fidanzato di Cristina Scuccia commenta le parole sul suo conto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) In un'intervista l'exdi, di cui lei ha parlato in queste settimane, hato lesul suoL'articolo proviene da Novella 2000.

La Delogu aveva chiuso da poco la storia d'amore conmarito Francesco Montanari e mai si sarebbe aspettata di ritrovare così in fretta'amore , per di più con un ragazzo di 24 anni, di ...... postino nella provincia di Ragusa eddi Suor ... Il disappunto per le frasi chesuora ha pronunciato nei suoi ...Cristina Scuccia , la concorrente più "attenzionata" della nuova edizione de'Isola dei Famosi , ha parlato anche del suosvelando di voler "cancellare" questa storia.di Cristina Scuccia rompe il silenzio: "Non m'interessa!" "Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perche a lui preferivo fare altro. La mia ...