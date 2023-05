(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tutti boicottano la Russia ma non chi in questi anni ha rappresentato gli interessia Russia in Europa e ha partecipato alla 'putinizzazione' del continente. L'exGerhardcon ...

Tutti boicottano la Russia ma non chi in questi anni ha rappresentato gli interessi della Russia in Europa e ha partecipato alla 'putinizzazione' del continente. L'exGerhardcon la moglie So - yeon Schröder - Kim , l'ex segretario generale della Sed, partito socialista unitario della Germania orientale Egon Krenz, Klaus Ernst del partito ...Si trattò di una riduzione dei sussidi associata a una maggiore flessibilità del mercato del lavoro, che costarono all'allorasocialdemocratico Gerhardla guida del governo e al ...Gerhard, elettodopo Kohl, ha persino definito Putin un 'democratico cristallino'. Ora questo suona come una bestemmia, ma nei primi anni 2000 poche persone erano sorprese da ...

L’ex cancelliere Schroeder al ricevimento dell’ambasciata russa a Berlino, disertato dagli altri Globalist.it

L'ex cancelliere Gerhard Schroeder e alcuni esponenti dei post-nazisti dj Alternative fuer Deutschland sono andati al ricevimento dell'ambasciata russa a Berlino boicottato dagli altri per l'invasione ...La Germania è a rischio recessione economica, unico caso tra le grandi economie in Europa. Sembra tornata a venti anni fa.