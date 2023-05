Let 3 incanta all’Eurovision 2023 con “Mama Š?!” ma cosa dice la canzone?

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Quest’anno l’Eurovision Song Contestha visto una varietà di artisti e canzoni provenienti da tutto il continente europeo, con una miscela di generi e stili musicali che hanno dato vita a un evento ricco di talento e creatività. Tra i finalisti spicca il gruppo croato Let 3, con la loroŠ?!, che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei giurati. Let 3 –Š?! lafinalista dell’EurovisionIl gruppo Let 3, originario della Croazia, è noto per il loro stile musicale unico e provocatorio. Formatosi nel 1987, Let 3 è composto dal quintetto: Zoran Prodanovi?, Damir Martinovi?, Ivan Boj?i?, Dražen Baljak e Matej Zec, che hanno collaborato con diversi musicisti nel corso degli anni. Con un sound che combina elementi di rock alternativo, punk e ...

2023 - 05 - 09 21:41:27 Croazia Tocca ora agli attesi rappresentanti della Croazia, i3, con 'Mama š!'. Nel look prendono in giro Hitler, con baffetti e cappello. La canzone, contro i ......//www.lefigaro.fr/actualite - france/pass - my - provence -- s - cagnotte - la - croisade - du ... riesumata dai suoi archivi, da qualche giornoi social network . Sicuramente indirizzata ...La musica si mescola in una melodia chel'intera sala e il pubblico da sala, in un'... Giorgia ed Elisa a Sanremo 2023 La poesia di Marco Mengoni init be con Kingdom Choir. Ha scelto la via ...

Il meglio della prima serata dell’Eurovision: la svedese Loreen incanta Corriere TV

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...