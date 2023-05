Leonardo Fioravanti | “I nerazzurri possono arrivare in finale | vincerà chi avrà meno paura”

(Di mercoledì 10 maggio 2023), surfista azzurro e grande tifoso dell’Inter, ha parlato all’Adnkronos del derby di Champions League, atteso per questa sera. “Iinsicuramente. In queste settimane stanno trovando un bel po’ di carica e stanno giocando benissimo. Ora sono in forma, il campionato lo ha vinto il Napoli, complimenti per la bellissima stagione, ma ora Milan e Inter puntano tutto sulla Champions. E’ una semistorica echidi giocare. Per me che sono tifoso interista sarebbe un sogno andare a vedere lacon l’Inter…”. SportFace.

(Adnkronos) – “Siamo a metà stagione al momento, è iniziata molto bene, ma è ancora molto lunga. Mancano ancora cinque tappe e ovviamente bisogna continuare a spingere, ad allenarsi e crederci. Venire ...Il documentario su Leonardo Fioravanti in onda da venerdì 5 maggio sui canali Sky Sport e disponibile on demand. "Diventare un surfista è sempre stato il mio sogno. La mia casa è il mondo" ...