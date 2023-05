(Di mercoledì 10 maggio 2023) Si partiva da Venosa, paese natale di Orazio, per il primo arrivo in quota del Giro a Lago Laceno, luogo amato da Pasolini. Il gufo reale, che qui sonnecchia a first appeared on il manifesto.

Il gruppetto si sgretolava sui dieci chilometri di salita ed il francese Paret Peintre (foto nel titolo) in 4 ore e 16 minuti, bruciava in volata il norvegese; a 57 Skuyns e nuovamente ...

LAGO LACENO - Cambio della guardia al Giro d'Italia che nella Venosa-Lago Laceno vede arrivare, per la prima volta in questa edizione, la fuga. Ad esultare è stato il francese Aurélien Paret-Peintre c ...Aurélien PARET-PEINTRE. 10 e lode. Tappa per il 27enne corridore transalpino della Ag2r-Citröen, per la gioia di Laurent Biondi, per la gioia di Arturas Kasputis, ma anche dei fratelli Alborghetti (Ma ...