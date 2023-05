L’Egitto aggiunge 81 nomi alla “lista del terrore” | tra cui un numero di giornalisti “senza precedenti”

Secondo'Africa Center for Strategic Studies in 30mila sono ... in 9mila in Etiopia e in 42mila in. Un'intera regione, già ... si trova ora a rischio collasso specie se siche sempre ...... città sul delta del Nilo in, contro Patrick Zaky accusato ...il suo sostituto non essendo responsabile del caso ha rinviato'..."disprezzo dei magistrati egiziani per i Diritti Umani" e...... 70mila in, quasi 30mila in Ciad e 43mila in Sud Sudan. A migliaia anche quelli che hanno varcato il confine con'Etiopia. Una crisi umanitaria a cui siquella delle decine di ...

Egitto, Zaki: "Spero sia l'ultima udienza, voglio laurearmi a luglio" Dire