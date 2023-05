Lecce | Baschirotto | «Con la Lazio non abbiamo niente da perdere»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le parole di Federico, difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro laFedericoha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno delcontro la. Di seguito le sue parole. PERIODO DIFFICILE – «Sicuramente creiamo, anche se purtroppo qualche episodio ci sta condannando. Ma crediamo fortemente nell’obiettivo, anche se forse siamo un po’ meno incisivi rispetto a prima. Sono convinto che troveremo in fretta il gol». STATO D’ANIMO – «Sicuramente c’è delusione da parte di tutti, ci tenevamo tanto a far bene. Ma siamo ancora a +4 sulla zona retrocessione e dobbiamo sfidare in casa lo Spezia: ci crediamo, guai a mollare, tutti insieme per l’obiettivo». MENO ASPETTATIVE CONTRO LA ...

Lecce, Baschirotto: "Ritroviamo entusiasmo, tifosi stateci vicini" Fantacalcio ®

"Dobbiamo giocare con maggiore grinta ed entusiasmo" ha dichiarato il difensore giallorosso in conferenza stampa.Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha analizzato la prossima sfida all’Olimpico contro la Lazio: le sue dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa, Federico Baschirotto, difensore del Lecc ...