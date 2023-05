Leao terremota il derby | due sole possibilità | filtrano voci clamorose

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Bisogna leggere tra le pieghe delle dichiarazioni di Stefano Pioli per capire sefarà parte dell'eurod'andata (alle 21, diretta Prime Video e in chiaro su Tv8): «Ha fatto “i dritti”. In mattinata proverà a forzare». Tradotto: ha corso in linea retta ed è andata bene, ma il problema di un'elongazione dell'adduttore non sono le corse lineari bensì i cambi di direzione, gli scatti in diagonale, gli allunghi laterali, i passaggi e i tiri. Ovvero tutto ciò che, in questi giorni, non si è azzardato a fare. Proverà stamattina davanti ai medici dello staff rossonero e, con essi, emetterà sentenza per Pioli, il quale ha deciso di non prendere parte attiva alla scelta. Anzi, il tecnico del Milan ha già deciso: l'asso portoghese giocherà solo se starà bene, altrimenti non andrà nemmeno in panchina, per non cadere in tentazione di ...