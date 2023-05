Leao giocherà al ritorno? Come sta | la situazione dell’infortunio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il Milan è stato sconfitto dall’Inter con un pesante 2-0 nella semifinale d’andata della Champions League. I rossoneri hanno pagato il micidiale uno-due siglato dai nerazzurri in avvio del primo tempo, dopo i gol di Dzeko e Mkhitaryan hanno fatto la differenza: la splendida girata in area del bosniaco e il pregevole sigillo dell’armeno hanno mandato in orbita la squadra di Simone Inzaghi, che ha compiuto un importante passo in avanti verso la qualificazione alla Finale. Il Milan ha inevitabilmente pagato l’assenza per infortunio di Rafael, il fuoriclasse portoghese che avrebbe trascinato l’attacco dei padroni di casa e che avrebbe indubbiamente creato parecchi grattacapi alla retroguardia guidata da Onana. Stefano Pioli spera di recuperare il talentuoso lusitano in vista del match di, in programma martedì 16 maggio a San Siro. ...