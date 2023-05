Le pagelle di Real Madrid-Manchester City 1-1 | pari giusto

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per il secondo anno di filasi incontrano nuovamente in una semifinale di Champions League. Nel primo atto giocato questa sera al Santiago Bernabeu, le due contendenti si sono date battaglia dall’inizio alla fine, e l’1-1 finale lascia tutto aperto in vista del ritorno. I Citizens partono subito forte andando ben quattro volte alla conclusione, ma a passare in vantaggio sono i Blancos grazie al gol di Vinícius servito da un Camavinga versione MVP. Nella seconda frazione sono i padroni di casa ad essere più in palla. Gli uomini di Ancelotti acquisiscono il pallino del gioco e proprio nel loro momento migliore arriva la doccia fredda targata De Bruyne. Il fuoriclasse belga con una conclusione imparabile dalla distanza rimette le cose in equilibrio portando a casa un pareggio ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le semifinali di andata di Champions League 2022/23:Madrid - Manchester City Ledei protagonisti del match traMadrid e Manchester City, valido per le semifinali di andata della Champions League 2022/2023. VOTI:MADRID: ...Commenta per primoMadrid - Manchester City 1 - 1 Courtois 6,5 : all'ottavo minuto il primo intervento, una parata su un tiro violento ma non angolato di De Bruyne. Deve distendersi poco dopo sulla sua destra per ...Commenta per primoMadrid - Manchester City 1 - 1 Manchester City Ederson 6,5 : vince il duello con Benzema. È lesto in uscita sul francese nel primo tempo, ben posizionato nella ripresa su un suo colpo di testa. ...

REAL MADRID Courtois 7: il portiere belga si esalta sempre nelle grandissime sfide di Champions League. Nei primi minuti è chiamato a un superlavoro dicendo di no a De Bruyne e Rodri, si deve arrender ...Pareggio che sta stretto ai Blancos, che hanno visto una partita quasi perfetta di Vinicius, Camavinga e Benzema. Tanto possesso ma sterile per il City, salvato dal gran gol di De Bruyne. Haaland impa ...