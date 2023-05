Le omissioni di Putin sono debolezze. La versione di Jean

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’inciso dell’articolo 52 della Costituzione della Repubblica Italiana fu proposto da Togliatti ai Padri Costituenti, unitamente all’obbligatorietà del servizio militare, prescritto nello stesso articolo della Carta. Erano parole tratte dalla Costituzione Sovietica, anche se la proposta era chiaramente motivata dal pragmatismo del capo del Pci, che temeva che sotto impulso americano e britannico, l’Italia si orientasse a formare un esercito professionale, selezionato politicamente in senso anticomunista. Nel discorso fatto danella Piazza Rossa, in occasione della Parata, per celebrare il 78° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, i termini “dovere” e “sacro”risuonati frequentemente, in uno con i leitmotiv dell’usuale retorica del Cremlino: Russia potenza pacifica obbligata a difendere la Madrepatria minacciata ...