Le Iene | le quote latte e le omissioni

Leggi su butac

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Martedì scorso alleci sono stati due servizi che ho guardato con molta attenzione: uno l’ho apprezzato moltissimo e conto che insistano sul tema, visto per quanti anni ce ne siamo occupati noi nel totale silenzio dei media – e ne parleremo per l’ennesima volta a breve (OPPT, Noi È, Io Sono, Sovrani di noi stessi). L’altro servizio invece purtroppo è di quelli di cui ci tocca parlare per il modo con cui è stato realizzato, e per i toni con cui a distanza di anni si tratta una vicenda che da sempre in Italia vraccontata nella maniera sbagliata. Il servizio lo trovate qui, la iena che se ne è occupata è Matteo Viviani, il titolo:: come i nostri allevatori sono finiti in ginocchio Il servizio dura 17 minuti, in cui Viviani intervista allevatori e politici con quello stile emozionale che ben ...