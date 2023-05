Le Due vite proveranno a conquistare l' Europa e non solo nella serata finale della competizione E sul palco non sarà da solo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ieri, martedì 9 maggio, ha preso ufficialmente il via Eurovision Song Contest 2023. Con la prima delle due semifinali, infatti, si è inaugurata questa 67esima edizione che vedrà Marco Mengoni come rappresentante italiano. Ecco quando si esibirà. Marco Mengoni story: foto, Ma stasera, Sanremo e look guarda le foto Leggi anche › Tappeto Turchese all’Eurovision Song Contest 2023: Marco Mengoni in pelle, e gli alltri artisti in gara La performance di Marco Mengoni a Eurovision L’artista vincitore ...

Marco Mengoni, nome di punta della musica italiana, ritorna all'Eurovision Song Contest 2023 dopo aver conquistato il Festival di Sanremo con il brano 'Due vite'. Un ritorno atteso, carico di aspettative, ma anche di entusiasmo: Mengoni si presenta al contest con una versione riarrangiata e ridotta del suo pezzo vincente, in ottemperanza ai 3 minuti.

Il video di Marco Mengoni che canta "Due vite" alla Liverpool Arena RaiNews

Eurovision "paranormale": succederà qualcosa di inaspettato nella finale Marco Mengoni: «All'Eurovision porto Due vite, era giusto condividerla con l'Europa. Mi divertirò» Si presenterà alla ...Marco Mengoni, artista completo e maturo, prende il palcoscenico di Eurovision 2023 dopo il successo a Sanremo. Nonostante la competizione, il suo talento unico potrebbe sorprendere tutti.