(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il primo ostacolo da superare è una sorta di ritrosia emotiva a ricordare giorni tremendi. La memoria fatica a recuperare le prime settimane diall’inizio del 2020 e il lungo periodo di lockdown. C’è una resistenza psicologica, quasi un ritegno morale. Perciò l’inchiesta giudiziaria di Bergamo sulle vicende accadute in alcune zone della Lombardia e il dibattito che ne è seguito hanno il sapore di un difficile ritorno al passato. La situazione provoca sensazioni contrastanti. Non è facile compiere balzi all’indietro e siamo più propensi a guardare avanti. Eppure, avvertiamo che non possiamo dimenticare. Ci sono accadimenti da mettere in ordine,di comprensione, esigenze di confronto. La coscienza suggerisce che, dopo quanto trascorso, rimane comunque un obbligo di chiarezza. Verso i singoli e la collettività. E si apre il dilemma: come ...

Restano tante: chi ha sottratto i quadri Chi ha fornito le chiavi ai malviventi Quale percorso hanno avuto le opere d'arte trafugate Dove sono tutti gli altri dipinti e le stampe ...... come ogni opera d'arte pone delle, spesso, è un'arte ancella di un "pensiero debole", "socratico" non come la scienza sulla quale in un inciso del romanzo la voce narrante si ...Ledovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematica al seguente link: https://... rimastenegli anni precedenti, per l'esaurimento dei fondi disponibili. Per tutti i ...

Le domande inevase sul Covid L'Eurispes.it

Sono 130 le domande accolte su 210 presentate. Mascarin: "Aumentata la disponibilità di posti e le risorse, di più non riusciamo" ...Decisione in parte rivista, ma senza modificarne i termini, dopo l'intervento del Teatro. Sono diverse le domande che, per Cristina Castillo, sono rimaste inevase. «Come è possibile che gente di ...