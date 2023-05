Lazio | Milinkovic-Savic | “Vogliamo la Champions Il futuro? A Roma si sta bene”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “È stata una stagione bella ma non è ancora finita: sono rimaste poche partite quindi daremo tutto per arrivare là dove volevamo, ai gironi di”. Sergej, ospite del nuovo episodio della serie DAZN Heroes, ha chiare le intenzioni in vista del rush finale di questa stagione. Il capitano dellaha poi parlato del rapporto con il goleador biancoceleste Ciro Immobile: “Con tutti questi assist direi che ci capiamo, so sempre dov’è, anche quando non lo vedo lo sento eso che è sempre pronto – racconta il serbo sul suo rapporto col compagno di squadra – Anche lui forse sa che gli posso dare assist senza vederlo perché ci capiamo”. E a questo proposito, il “Sergente” rivela: “Preferisco fare assist piuttosto che gol, così le persone felici sono due. Molti mi dicono che dovrei ...

