Lazio | Milinkovic Savic | «Con Sarri mi diverto ma il modulo non mi piace»

(Di mercoledì 10 maggio 2023), centrocampista della, si è raccontato a DAZN Heroes e ha parlato del momento e del suo futuro, centrocampista della, si è raccontato a DAZN Heroes e ha parlato del momento e del suo futuro. Le sue dichiarazioni: «Tra 4-3-3 e 3-5-2 cambia tanto. Nel 3-5-2 hai molti giocatori intorno e sai sempre dove passarla, nel 4-3-3 si corre di più. A medi più il 3-5-2. Mi sto divertendo a giocare con, ma preferivo l’altro. Immobile? Ci capiamo bene, so sempre dov’è. Quando non lo vedo, lo sento e so che è pronto. Anche lui forse sa che gli posso dare assist senza vederlo, perché ci capiamo. A Roma sto bene. I tifosi dellaci sono stati sempre per me, anche ...

... come ha raccontato Sergej, oppure un gol per riaccendere la scintilla e il motore della, ... E' stato coinvolto, difeso dall'agente Kezman attraverso il nostro giornale: "Non può essere ...- Savic su Immobile e i tifosi Il serbo si sofferma poi su : "Con Ciro ci capiamo bene, so sempre dov'è. Quando non lo vedo, lo sento e so che è pronto. Anche lui sa che gli posso ...... C'è chi usa parole troppo forti per discuteree la sua forma, sono nemici della. E' una vergogna. E' vero che Sergej non sta vivendo il suo momento migliore. Sta lavorando al ...

Il tecnico attende anche una risposta decisa da parte di Milinkovic, apparso molto offuscato nelle ultime uscite. Sergej ha promesso una reazione, la Lazio ne ha bisogno. Nel frattempo, la squadra ...Sergej Milinkovic-Savic, calciatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista a Dazn, per il programma Dazn Heroes ...