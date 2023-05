Lazio-Lecce | i precedenti – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 maggio 2023)si affronteranno venerdì sera: itra i biancocelesti e i giallorosso allo Stadio Olimpico Con la sconfitta patita col Milan nell’ultima turno, laha perso il secondo posto in classifica. Per Sarri è fondamentale tornare alla vittoria per mantenere il margine di vantaggio di 3 punti che vale l’accesso alla prossima Champions. Anche ilè reduce da un ko, lo 0-1 in casa con il Verona. Per i salentini il tesoro da non disperdere è di 4 punti sopra lo Spezia, che affronteranno la prossima settimana Totale gare: 15 – Vittorie: 10 Pareggi: 4 Vittorie: 1 Ultima vittoria: 2019-20 – 4-2: 30? Correa, 40? Lapadula, 62? Milinkovic, 77? Immobile rig., 80? Correa, 85? La Mantia (sul 2-1 Babacar ...