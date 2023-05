Lazio | Cataldi non recupera per il Lecce

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gli esami medici indicano che l’ematoma dinon è ancora rientrato: Sarri dovrà fare a meno di lui perCome riporta Il Messaggero, in casasi affievoliscono drasticamente le speranze di avere Daniloa disposizione contro ilvenerdì sera. La prima ecografia (potrebbe slittare la risonanza di oggi, a questo punto) a cui si è sottoposto ieri il giocatore ha evidenziato che l’ematoma al polpaccio non è ancora rientrato e le speranze per dopodomani sera sono ridotte al lumicino. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

... Sarri dovrà fare a meno di lui per- Lecce Come riporta Il Messaggero, in casasi affievoliscono drasticamente le speranze di avere Daniloa disposizione contro il Lecce venerdì ...Non si aprono i cancelli di Formello, lariposa in vista del match di venerdì sera contro il Lecce, ferito dalla sconfitta contro il ... ma anche gli infortunatie Vecino. Proprio il ...... sottolineando il calo di prestazioni nell'ultimo mese da parte dell'esterno d'attacco della. Una grana in più per Sarri che deve fare già i conti con gli infortuni die Vecino e con le ...

LAZIO, CATALDI ANCORA OUT COL LECCE - Sportmediaset Sport Mediaset

FORMELLO - Doppia seduta, doppio regista fuori. Vecino ko per la lesione muscolare e in campo non si vede ancora Cataldi, fermo a causa del colpo al polpaccio rimediato contro l’Inter da ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...