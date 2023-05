L’attacco di Carlo Rossella a Giorgia Meloni | “Ha l’aria del tiranno e una dose di fascismo” Specchia | “Umarèll della politica” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “non mi piace. She’s not my cup of tea, non è la mia tazza di tè, come dicono gli inglesi”. Inizia così a Dimartedì (La7) il durissimo giudizio che sudà, ex direttore del Tg1 e del Tg5 e attualmente presidente di Medusa Film, la casa cinematografica di Silvio Berlusconi, di cui è sempre stato un fedelissimo.ribadisce le sue sferzanti critiche già espresse al Fatto Quotidiano: “Innanzitutto non mi piace ladi, né le sue idee, né la sua arroganza. Un politico che vuol piacere al popolo non può essere arrogante. Io per anni non sono stato vicino al centrodestra, ma a Berlusconi, che è per tanti versi un personaggio irripetibile. La, invece, mi ...