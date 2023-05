L’assessore Valesini | “Riqualificare per cambiare volto alla città”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Scarti, luoghi abbandonati, dismessi. Paesi fantasma, avanzi del progresso tecnologico. L’abbandono urbano ha tante forme. I luoghi dimenticati inspiegabilmente seducono, attraggono, forse perché sono densi di storia e memoria. “Noi abbiamo scelto di chiamarli luoghi sospesi. Le architetture prodotte dall’uomo possono avere diverse vite e funzioni. E tra una vita e l’altra possono avere brevi fasi di sospensione (come nel caso degli appartamenti sfitti) o lunghe (come le aree dismesse). Tutti gli uomini hanno la passione per le rovine e attraverso questi luoghi possiamo immaginare visioni per un futuro presente”. Emanuele Garda, docente di Ingegneria del Territorio dell’Università degli studi di Bergamo, ha così sintetizzato il cuore della lezione aperta di martedì 9 maggio “Il mosaico del riuso nelle: luoghi sospesi, patrimonio culturale e ricuciture urbane” ...