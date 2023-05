(Di mercoledì 10 maggio 2023) Anche l'Asl At venerdì 12 maggiola "' . E lo farà con una serie di iniziative dedicate alla cittadinanza per far conoscere più da vicino la ...

Anche l'At venerdì 12 maggiola " Giornata Internazionale dell'Infermiere' . E lo farà con una serie di iniziative dedicate alla cittadinanza per far conoscere più da vicino la professione ...Sabato 12 maggio siin tutto il mondo la Giornata Internazionale dell'Infermiere, istituita nel 1974 in onore di ...l'OPI - Ordine delle Professioni Infermieristiche - in collaborazione con...Quest'anno, il comitato composto da Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità,Toscana sud - ... Tavola Latina: la cittàla cucina sudamericana con tre giorni di eventi 8 Maggio 2023 ...

L'Asl At celebra la Giornata Internazionale dell'Infermiere - Gazzetta ... Gazzetta D'Asti

Sabato 13 maggio la ASL Rieti celebrerà la Giornata Internazionale dell’Infermiere commemorata in tutto il mondo in occasione dell’anniversario della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’i ...Sabato 12 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Infermiere, istituita nel 1974 in onore di Florence Nightingale, madre dell’Infermieristica moderna. Quest’anno l’evento s ...