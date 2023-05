L’arte di uccidere trama | cast e finale dell’ultima puntata di Cuori e Delitti su Rai 2

(Di mercoledì 10 maggio 2023)didisu Rai 2diStasera su Rai 2 va in onda l’ultimadidi. Si intitola così l’episodio 3 che chiuderà il ciclo di film tv della collana Matchmaker Mysteries. Nelle puntate precedenti abbiamo visto “Un romanzo fatale” e “Fidanzamento con omicidio”. Angie Dove, esperta disolitari ed investigatrice amatoriale con una spiccata capacità di osservazione, si ritrova ad indagare su un omicidio avvenuto nel museo in cui sta lavorando suo padre. A seguire, il, la ...

...bene Cultura 10 Mag 2023 Russia Beyond Dominio pubblico'enorme ... 'Il suo ingresso nel mondo dell'fu stravolgente. Nessuno ... minacciando dii loro comandanti, se la loro situazione non ...La prima serata di Rai Due di Mercoledì 10 Maggio è all'insegna del giallo. Alle 21.20 infatti, in prima visione tv assoluta , va in onda Cuori e delitti -di. Di seguito vi sveliamo la trama, il cast e alcune curiosità sulla pellicola. Cuori e delitti -di: la trama in breve e il cast La vita di Angie Dove scorre ...... antenati tridimensionali del Serpotta, ma sembra vogliano anche dire sarcasticamente che è stata e sarà sempre illusoria'idea dila bellezza, veicolata dall''opera conviverà pro ...