L’Anpi contro Sansonetti | non può dirigere l’Unità | non è abbastanza antifascista

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’imminente ritorno in edicola delnon rallegra, che anzi si rammarica perché a dirigerlo sarà Piero. L’accusa nei confronti del giornalista è che non sarebbe, ma – par di capire – ancora di più che non èossequioso verso i neo-partigiani. A formularla, dalle colonne della rivista del, Patria indipendente, è il responsabile ufficio stampa e comunicazione dell’associazione, Andrea Liparoto.torna in edicola, ma pernon è una buona notizia «Il 16 maggio Pieroriporterà in edicola la sua Unità, come fece anni prima Matteo Renzi. Perché i due, a ben vedere, sono fratelli di penose e irrispettose avventure», scrive Liparoto. «Questo ...