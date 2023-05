Lanna | 'Distrutto e preoccupato | Garrone può salvare la Sampdoria'

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sono giornate dure per la, e in particolare per i suoi tifosi. Sono però momenti complessi anche per il suo presidente, Marco...

Marco, la sua Sampdoria è retrocessa da un giorno. Come si sente "Io non sono solo il presidente o ... Come sto, frastornato, oltrechè tremendamente dispiaciuto per la nostra gente, che ...

Lanna: 'Garrone può salvare la Sampdoria. Sono distrutto e ... Calciomercato.com

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto dopo la retrocessione del club: le sue parole a La Repubblica Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha fatto il punto dopo la retrocession ...Non ha dubbi, il presidente: "Questo è un club con potenzialità enormi, può tornare un gioiellino. E con questi tifosi non ...