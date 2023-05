Lancia Stratos - La belva da corsa compie 50 anni

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il rallysta Amilcare Ballestrieri della Squadra CorseHF raccontò che la"era una macchina fantastica da guidare di traverso, tutta di gas". Sandro Munari, il "Drago", ricordò che "sentire il rumore di unatirata al massimo è un'emozione fortissima". Secondo Tony Carello, "già nel momento in cui ti sedevi, avevi la sensazione di trovarti in una macchina dae ti caricava. La sua magia era che quando andavi al limite, te ne rendevi pefettamente conto. Con lo scarico sei in uno aveva un suono da Formula 1". Nuccio Bertone, che sul prototipo disegnato da Gianluca Gandini appose il suo marchio, nel presentarla disse che "calza il pilota e il navigatore come una tuta con un atleta, mettendone in mostra la muscolatura". L'essenza dellasta tutta ...