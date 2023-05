Lago d’Endine | seminati 5mila lucci | 50 chili di anguille e 10mila tinche

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Settimane di duro lavoro per i volontari dell’Associazione Pescatori Bergamo, impegnati sulper le semine primaverili. Dall’inizio dello scorso anno l’Atsdi Endine è diventato operativo a tutti gli effetti, nelle acque prese in gestione dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato con l’associazione affiliata con sede in via Monte Gleno dopo aver tabellato le sponde del, si è provveduto alla semina di pesci. In particolare sono appena terminate le operazioni di semina a cura dei volontari, guidati dal Presidente dell’Ats Lorenzo Ziboni: sono stati immessi nel, di cui ben 4 mila nati e cresciuti nell’incubatoio di Endine Gaiano sotto la gestione dell’Ats e ...