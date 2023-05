L’Agnelli Tipiesse punta al colpo interno | gara-2 al Pala Intred per spaventare Vibo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Bergamo.Valentia ha concesso soltanto due set (al primo turno contro Ravenna) in questi playoff. Non ha mai perso una partita e nemmeno dato l’impressione di poterlo fare. A Bergamo, però, sanno come si vince contro la corazzata che sta dominando la Serie A2 in lungo e in largo, aggiungendoci pure Coppa Italia e Supercoppa a contorno. Nel primo e unico precedente casalingo stagionale,ha vinto 3-2 di rimonta da 0-2 unatesissima, una delle appena cinque sconfitte stagionali dei calabresi. Il fattorepotrà essere decisivo anche in-2 di finale promozione: dopo il 3-0 del primo episodio di domenica in Calabria, mercoledì 9 maggio alle 19.30 si gioca il secondo atto. Non è decisiva nel senso stretto del termine, perché si va ...