Adesso si fa davvero dura.Tipiesse sia Vibo Valentia anche in gara2 e ora è spalle al muro: nella finale dei playoff di Serie A2 maschile di pallavolo è sotto per 2 - 0 e non può permettersi altri passi ...Era già allora un visionario che non sidavanti a nessuna ...delle riviste tecniche nella fase in cui stava partendo'... Il patron andò a Torino a parlarne con Umberto. Propose la sua ...Adesso si fa davvero dura.Tipiesse sia Vibo Valentia anche in gara2 e ora è spalle al muro: nella finale dei playoff di Serie A2 maschile di pallavolo è sotto per 2 - 0 e non può permettersi altri passi ...

L'Agnelli si arrende anche in gara2. Vibo Valentia vince e va sul 2-0 L'Eco di Bergamo