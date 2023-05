L’affondo di Valditara sul caro affitti | riguarda città governate da centrosinistra

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le proteste degli studenti stanno invadendo leitaliane. A Padova davanti Palazzo del Bo, sede centrale dell'Università studenti universitari si sono accampati in presidio permanente e dormiranno per più giorni in tenda per protestare contro ilin. "Padova è lache ha subito i rincari più alti, con aumenti del 49%- recita una nota di Studenti Per Udu Padova -. Dai nostri dati si evince che quest'anno più della metà degli idonei al posto alloggio non l'hanno ricevuto, ma non stupisce: su 70.000 studenti universitari i posti in residenza sono solo 1200". Per il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe, il problema delper gli studenti universitari "è un problema grave e serio ma tocca le ...