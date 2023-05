(Di mercoledì 10 maggio 2023) Prosegue il rinnovo dellaferroviariadel Gruppo Fs, che si ammoderna e punta sull'internazionalizzazione dei traffici e sull'intermodalità. In occasione della fiera Transport Logistic di Monaco, il Polo Logistica del Gruppo FS, alla presenza dell'amministratore delegato di FS Luigi, ha infatti siglato un contratto di acquisto per 40 nuoveinteroperabilicon l'opzione di ulteriori 25 macchine. A firmare l'accordo sono state TX Logistik, la società del Polo dedicata ai trasporti internazionali, e. L'investimento, del valore complessivo di 300 milioni di euro, è solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di investimenti e partite straordinarie, avviate dal nuovo management insediatosi a maggio 2022, che, complice anche un contesto di ...

... il pubblico del Grifone ha risposto presente all'appello del Luigicon 30.755 presenze. ... La visibilità ottima è garantita in ogni parte dello stadio, al di là se siun biglietto in ...... il pubblico del Grifone ha risposto presente all'appello del Luigicon 30.755 presenze. ... La visibilità ottima è garantita in ogni parte dello stadio, al di là se siun biglietto in ...

L’ad Ferraris acquista da Siemens 40 locomotive: le Ferrovie rinnovano la flotta merci Liberoquotidiano.it

La vettura, donata al campione francese nel 1990, sarà messa all’incanto online da RM Sotheby’s da oggi al 12 maggio ...Al 5 maggio 2023 la Società deteneva n. 12.398.829 azioni proprie ordinarie pari al 4,83% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni ...