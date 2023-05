La vignetta faceva schifo Ma che idiozia processare Natangelo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Se la satira non fa ridere, c’è sempre qualcuno più realista del re che la nobilita. Purtroppo. L’ordine dei giornalisti del Lazio ha avviato una istruttoria, tramite il suo consiglio di disciplina, sullasulla “sostituzione etnica” disegnata da Marioe apparsa sul Fatto Quotidiano e apparsa il 20 aprile scorso.che metteva a letto la sorella del presidente del Consiglio, Arianna Meloni, moglie del ministro Lollobrigida, insieme a un immigrato di colore. Come la pensiamo su questa vicenda lo abbiamo già detto: pessimo gusto e poca satira, perché la vera satira mette nel mirino i potenti e non i parenti dei potenti. Ma che, non le parti in causa, bensì l’ordine dei giornalisti apra processi più o meno sommari ci lascia molto perplessi. Perché oggi questa forma di auto-censura della categoria riguarda un ...

'Un veloce aggiornamento sulla vignetta a proposito della sostituzione etnica del ministro Lollobrigida. Per quel disegno l'ordine dei giornalisti (al quale sono iscritto in quanto giornalista profess ...Sostituzione etnica, il vignettista Natangelo: "Per quel disegno l'Ordine dei giornalisti (al quale sono iscritto in quanto giornalista professionista) ha avviato un procedimento disciplinare nei miei ...