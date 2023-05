La trattativa Atene-Londra sui marmi del Partenone | documenti britannici rivelano come andò

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 10 maggio 2023)governativiappena declassificatiche nel 1983, anno in cui per la prima volta la Grecia presentò al Regno Unito una richiesta formale di restituzione deidel, il Ministero degli Esteri inglese non accolse le pressioni del British Museum per il mantenimento adei celebri fregi asportati dall’Acropoli di. Il futuro deidel, scrive lo storico dell’arte Martin Bailey in un articolo su “The Art Newspape”, divenne una questione importante durante una visita adell’allora ministro della Cultura greco, l’attrice di fama internazionale Melina Mercouri. Igovernativi riportano che “la sua personalità colorita e la sua ...