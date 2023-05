La torta di fragole più facile del mondo | ma anche la più buona | ecco la ricetta

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ladiè un grande classico di primavera: riesce ad esaltare da sola il sapore di questi frutti in maniera straordinaria, ma quella che vi presentiamo oggi è forse lapiùe veloce del. Per quanto a prova di inesperte, ha un sapore superlativo: golosissima. La base croccante di sfoglia può essere certo realizzata a mano, se siete cuoche provette, ma se non avete tempo oppure se siete alle prime armi, potete ricorrere al rotolo già pronto. La crema pasticcera cuoce mentre l’impasto è nel forno; i tempi sono rapidi e permettono di ottenere un dolce stratosferico in men che non si dica. A corollario di tutto, la marmellata, meglio se di frutti di bosco, sigillerà i profumi e li amalgamerà tra loro in maniera paradisiaca. Bella da vedere, incredibile da assaporare, farà la ...