La Tonno Callipo sbanca Bergamo e vede più vicina la Superlega

Tra le mura amiche del PalaFrancescucci la Agnelli Tipiesse Bergamo ha conquistato la seconda finale della sua storia e sarà lei ad affrontare la schiacciasassiCalabria Vibo Valentia. ...Chi vincerà questa partita affronterà nella serie di Finale laCalabria Vibo Valentia, già qualificata grazie alla doppia vittoria per 3 - 0 sulla Kemas Lamipel Santa Croce. Pool ...Volley 2022 - 2023 Cala il sipario sulla grande stagione della Kemas Lamipel Santa Croce.Vibo Valentia espugna il Pala Parenti in tre set e si guadagna la finalissima play - off per la promozione in Superlega. La squadra calabrese ha giocato una partita sontuosa, ad ...

PRATO - E' stata la sala consiliare del Comune di Prato a fare da suggestivo "scenario" alla presentazione delle finali nazionali giovanili di pallavolo ...(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Il primo round della Finale Play Off di Serie A2 maschile se lo aggiudica la Tonno Callipo Vibo Valentia, che supera in in meno di 90 minuti, con il massimo s ...