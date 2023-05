La “strage” di bambini e adolescenti per fentanyl negli Usa Lo studio | “Decessi 30 volte superiori a 10 anni fa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È una vera e propria emergenza sanitaria quella analizzata da un nuovosecondo il quale icorrelati al, un analgesico utilizzato anche come stupefacente,Stati Uniti sono aumentati in età pediatrica di oltre 30tra il 2013 e il 2021. Un’emergenza che fa sorgere anche interrogativi preoccupanti sullo stato delle cure familiari dei più piccoli, sempre più a rischio di intossicazione e di morte. Nell’aprile del 2022 una bimba di 10 mesi, nipote dello scrittore scrittore Paul Auster, morì per overdose. Se infatti le dinamiche del consumo di questa droga da parte deglisono abbastanza chiare – prevalentemente a fini “di sballo” – ben più complesso è comprendere come iarrivino ad essere intossicati da questa ...