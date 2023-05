Tra le motivazioni della richiesta, il fatto che "Salvuccio"non ha mai preso ufficialmente le distanze da Cosa nostra. "Con l'ordine del giorno approvato oggi all'unanimità dal Consiglio ...Che nel frattempo avevano catturato il capo di Cosa Nostra, cioè Totò, cosa vista non troppo ... cioè all'editore, che ha creduto in questae che da questo mese di maggio sarà alla testa di ...Elezioni comunali, ecco le due squadre in campo Come noto sarà unaa due per la poltrona di ...- Giuseppe Montalto - Orianna Pessina - Federico Proverbio - Maurizio Proverbio - Giovanni

La sfida di Riina junior a Corleone Adnkronos

(Adnkronos) – “Mentre a Corleone si dibattono discorsi senza senso, io lontano da casa e da discorsi inesistenti, continuo a conseguire nuovi successi…”. A scriverlo, sulla sua pagina social, è Giusep ...Proprio ieri il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno, presentato dal sindaco Nicolò Nicolosi e dalla Giunta, con cui si auspica l'allontanamento del figlio di Toto' Riina dalla città ...