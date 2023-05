La settimana dell’asma | consulenze gratuite a Garbagnate

(Di mercoledì 10 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ospedale diprotagonista della settima edizione di Asma week, appuntamento di sensibilizzazione per pazienti affetti da asma: saranno offertemediche, con sette centri specializzati in Lombardia, tra cui l’ospedale di, nei finedal 15 al 19 maggio e dal 12 al 16 giugno. Asma week, lemediche(salvo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... docente Unimore, in occasione dellasull'... All'ambulatorio, coordinato dalla professoressa Bianca Beghè , ...Se i sintomi sono presenti per più giorni aè sintomo ... Se si sospetta che l'sia fuori controllo bisogna ricorrere ... spesso l'errore nel dosaggio è la causa'insuccesso della ......'aria può anche 'aggravare condizioni croniche come l', ...è stato esposto a un'aria non conforme alle raccomandazioni' ... dove lo smog tossico soffoca alcune parti del Paese, la...