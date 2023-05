La serie Realme 11 è ufficiale | design italiano e fotocamere all’avanguardia

Nel corso di un evento tenutosi in patria, il brand cineseha annunciato ladi smartphone11 formata da un modello base, da uno Pro e da uno Pro Plus. Non è mancata gloria anche un accessorio presentato in coda di evento, ovvero gli attesi auricolari tws...11 Pro+ 5G: il design di lusso della cover posteriore ispirato da Gucci Prints La11 si è rinnovata anche dal punto di vista estetico. le tre opzioni di colore, Sunrise Beige, ...11 è il nome della nuovadi smartphone chiamata a sostituire l'apprezzata precedente generazione annunciata lo scorso novembre in tre diverse occasioni: 10 'liscio' 4G prima (QUI la ...

