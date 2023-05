La Russia vuole sabotare le infrastrutture sottomarine nell’Atlantico perché immagina una guerra ancora lunga

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Le guerre sono combattute da società, non eserciti o élite. Lo scontro armato è un atto profondamente politico, e la violenza organizzata è inevitabilmente indirizzata verso chi in una società decide su inizio e fine delle ostilità. In democrazia si tratta degli elettori, e per questo le dittature tendono a bersagliare i pilastri che sostengono la vita di una comunità. La comunità euro-atlantica, in particolare, si basa sull’esistenza di una connessione cablata fra le due coste dell’Atlantico. Oggi, il novantacinque per cento dei dati viene trasmesso attraverso 1,3 milioni di chilometri di cavi sottomarini in giro per il mondo, fra cui dieci trilioni di dollari in transazioni finanziarie. Senza la connessione transatlantica sarebbe inconcepibile pensare a un’alleanza come la Nato, ma anche che la quotidianità del miliardo di cittadini dell’Alleanza atlantica possa continuare ...